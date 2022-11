Avellino, manca il guizzo per la vittoria: solo 0-0 con la Juve Stabia Un punto in più per i lupi, che non basta per allungare sulla zona playout

Termina a reti bianche il derby del "Partenio-Lombardi": finale di 0-0 tra l'Avellino e la Juve Stabia nella gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Un punto in più per i lupi, utile per un ulteriore risultato positivo dopo il 4-0 sul Taranto, ma che non basta per correre via dalla zona playout e pensare davvero a quella playoff. La Juve Stabia chiude con il secondo 0-0 consecutivo confermando la stabilità difensiva e l'attacco spuntato.

Primo tempo

Rastelli punta su Kanoute e Murano dal primo minuto: turnover con Trotta e Russo in panchina. In mediana c'è Garetto al posto di Maisto con il pacchetto arretrato e le altre due pedine del centrocampo confermate rispetto all'undici titolare proposto nel poker sul Taranto. Rischi irpini al 12' con Auriletto che nel tentativo di allontanare la sfera centra in pieno Guarracino: palla di poco a lato. Al 26' lupi vicini al vantaggio con Gambale: colpo di testa dell'ex Montevarchi e palo per la punta. È una buona fase con Garetto che spreca e con Casarini che completa con un tiro alto sopra la traversa una serie di conclusioni biancoverdi. Scorre via il finale della prima frazione (0-0).

Secondo tempo

Al 15' della ripresa Pane è chiamato a confermare il pari sul tentativo di Pandolfi con il colpo di testa ed è la chance gialloblé nel derby del "Partenio-Lombardi". L'Avellino si propone al 26' e l'ex Mignanelli chiude l'opportunità biancoverde da calcio d'angolo. Due minuti dopo Barosi rischia sulla conclusione di Tito, ma si salva. L'ingresso di Russo può garantire lo sprint in più: l'ex Messina è sempre valore aggiunto. L'ultima vera occasione è firmata Gambale a pochi secondi dal 90'. Rizzo lo innesca a dovere, ma nonostante il vantaggio sugli avversari l'attaccante non trova lo specchio con il colpo di testa. Finale di 0-0 e un punto che evita all'Avellino di ripiombare al diciasettesimo posto e, quindi, in piena zona playout.