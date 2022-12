Capuano: "Ad Avellino fino al rigore regalato c'era solo il Taranto in campo" Così il tecnico rossoblu che non aveva parlato nel post-gara del "Partenio-Lombardi"

Nel post-gara di Avellino-Taranto (4-0) Ezio Capuano non aveva parlato in conferenza stampa, ma al termine di Taranto-Crotone 2-2, giocata ieri allo "Iacovone", l'ex tecnico biancoverde si è espresso così sul ko del "Partenio-Lombardi". "Ad Avellino, fino al rigore regalato, in campo c'era solo la mia squadra- - ha affermato l'allenatore rossoblu - E a 20 minuti dalla fine, quando eravamo in una fase in cui da un momento all'altro avremmo potuto pareggiare la partita, l'arbitro ha fatto qualcosa di... me lo lasciate dire... di vergognoso nel decretare il secondo rigore: un rigore... non lo so".

"Allora è normale che poi lì stappi la partita e non c'è più gara. - ha aggiunto Capuano - Però questo è il mio Taranto, questa è la risposta a chi pensava che noi fossimo morti, che aveva dato, che avevamo vinto 5 partite frutto così... Ogni punto che otteniamo è una medaglia".