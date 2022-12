Avellino: testa alla Turris, le ultime alla ripresa Domenica (ore 17.30) la sfida contro la squadra corallina per il secondo derby consecutivo

Ripresa immediata per l'Avellino dopo il pari con la Juve Stabia e con il match contro il Turris, in programma domenica (ore 17.30) al "Liguori" già all'orizzonte. I calciatori impiegati da Massimo Rastelli nel derby con le vespe hanno svolto un leggero lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha sostenuto lavoro prima in palestra e poi in campo.

Le novità dall'infermeria

Ramzi Aya prova ad accelerare: il difensore ha continuato ad allenarsi gradualmente prima del pieno ritorno in gruppo. Appare comunque distante dalla condizione fisica utile per essere a disposizione per il match di Torre del Greco. Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi stanno continuando il programma di recupero prima dell’effettivo reintegro. Jacopo Dall’Oglio e Antonio Di Gaudio proseguono il programma specifico/differenziato per i rispettivi problemi avuti nelle scorse settimane.