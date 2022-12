Turris-Avellino: via alla prevendita biglietti del settore ospiti, i dettagli Informazione rivolta ai tifosi biancoverdi da parte del club irpino con una nota

È attiva la prevendita biglietti per il settore ospiti dello stadio "Amerigo Liguori" per la gara Turris-Avellino, in programa domenica (ore 17.30). Il biglietto avrà un costo di 10 euro più i diritti di prevendita e saranno acquistabili sul circuito Etes (punti vendita e online) fino alle 19 di sabato, giorno di vigilia del match.

Il percorso per i tifosi irpini

"Per agevolare il regolare afflusso allo stadio, dando modo alle forze dell’ordine di svolgere le azioni di controllo e prefiltraggio, è fatto obbligo ai tifosi dell’Avellino di raggiungere il punto di raccolta sito nelle immediate vicinanze dell’uscita del casello autostradale di Torre del Greco, entro e non oltre le ore 16", si legge nella nota dell'US Avellino.