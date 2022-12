Turris-Avellino: ecco il derby per cambiare una stagione deludente Corallini e lupi, finora ben al di sotto delle aspettative, chiedono tantissimo a questo match

In serie C alle porte c’è la diciassettesima giornata e per l’Avellino, dopo il pari con la Juve Stabia, arriva un altro derby. Contro la Turris al "Liguori" sarà sfida tra deluse, finora un campionato al di sotto delle aspettative per lupi e corallini.

Per Massimo Rastelli "Torre del Greco è pur sempre un campo difficile, giocheremo contro una buona squadra - aveva dichiarato nel post gara di mercoledi - che ha ripreso a marciare dopo il cambio di allenatore. Cercheremo di essere maggiormente precisi provando ad ottenere un risultato positivo".

All’Avellino manca una continuità che stentano a trovare anche gli uomini di Di Michele, reduci da un pareggio a reti bianche contro la Fidelis Andria e che in stagione sono passati già attraverso due allenatori, Canzi e Padalino, finendo inevitabilmente per essere confusi e disorientati dalle scelte tattiche di ognuno.

Biancoverdi e biancorossi chiedono a questo derby tantissimo per provare a svoltare in un percorso ancora lungo verso un posto importante nella griglia playoff ma con l'obiettivo primario in questo momento di guardarsi le spalle e non finire nella bagarre playout.

Domenica apre il programma delle campane Gelbison-Latina alle 14.30, Alle 17.30 oltre Turris-Avellino, anche Andria-Juve Stabia e Giugliano-Foggia con i satanelli che continuano a scalare la classifica e i gialloblu di Di Napoli che devono riscattare due ko consecutivi.