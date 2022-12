Domani Turris-Avellino: ecco chi ha convocato Massimo Rastelli In quattro salteranno la sfida del "Liguori"

In vista del match tra Turris ed Avellino, previsto per la diciassettesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 15 Aya, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 26 Guadagni, 29 Trotta.

Report infortunati

Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi stanno continuando il programma di recupero prima dell’effettivo reintegro.

Jacopo Dall’Oglio e Antonio Di Gaudio stanno continuando il programma specifico/differenziato per i rispettivi problemi avuti nelle scorse settimane.