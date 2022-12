Turris-Avellino: le probabili formazioni, il rilancio passa per gli ex Alle 17.30 la sfida tra i corallini e i lupi al "Liguori" per la diciassettesima giornata

Un derby per scacciare via la posizione playout, ma anche dall'altra parte l'obiettivo sarà determinare la continuità di risultati in chiave salvezza, priorità dopo la crisi tecnica ed emotiva registrata nel cambio in panchina: così Avellino e Turris si sono avvicinate alla sfida in programma con calcio d'inizio alle 17.30 allo stadio "Amerigo Liguori".

Le scelte di Rastelli

Aya torna tra i convocati e conferma l'accelerazione nel recupero fisico, avvenuta in settimana. Riecco anche Marcone ed esce Forte dall'elenco degli uomini a disposizione per il match coi corallini. Restano out, invece, Ricciardi, Micovschi, Dall'Oglio e Di Gaudio.

Il sistema tattico non cambia: in difesa dovrebbe tornare Zanandrea esterno con Rizzo sull'altra fascia e la coppia di centrali Moretti-Auriletto. Per il centrocampo Rastelli sembra orientato a puntare sul trio composto da Matera, Casarini e Franco, da ex al "Liguori". In attacco Trotta punta centrale con Russo e Kanoute esterni offensivi.

Cinque indisponibili tra i corallini

Di Michele non può contare su Taugourdeau, l'ex Santaniello, Varutti, Invernizzi e Di Nunzio. Classico 4-3-3 per la Turris con Perina tra i pali, Haoudi jolly in mediana e Maniero, ex biancoverde in attacco.