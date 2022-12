Turris - Avellino 1-3, Rastelli: "Tre punti che ci fanno respirare" L'allenatore degli irpini: "Contro l'Andria non meritiamo di giocare nel silenzio assoluto"

“C’è tanta soddisfazione, i ragazzi hanno svolto una prestazione superlativa. Torniamo a casa con tre punti che ci danno un po’ di respiro e ci fanno vedere il futuro in modo più roseo”. Così il tecnico dell'Avellino Massimo Rastelli dopo la vittoria conquistata nel derby contro la Turris (1-3). “È impossibile pensare di giocare una gara senza errori, ma la differenza di una squadra che vuole raggiungere risultati si contraddistingue dal modo in cui riesce a rimediare. Ora dobbiamo pensare a lavorare e crescere, senza mai accontentarci”.

“Russo? Lui da sempre l’anima e delle volte è anche troppo generoso, mentre Gambale è l’unico centravanti ad avere queste caratteristiche. La doppietta di Tito? Penso non abbia mai calciato così bene come ha fatto oggi. Riguardo la gara di domenica contro la Fidelis Andria a porte chiuse, spero che da parte degli organi competenti ci sia buonsenso nel capire che abbiamo già pagato con la gara contro il Giugliano. Questa piazza e questa società non meritano di giocare nel silenzio assoluto”.