Turris - Avellino 1-3, Gambale: "Contento del gol, è una vittoria fondamentale" Le parole dell'attaccante Gambale dopo la vittoria nel derby

L’Avellino conquista il terzo risultato utile consecutivo conquistando la vittoria nel derby contro la Turris. La gara, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 1-3. Al termine della gara a parlare è stato l’attaccante biancoverde Gambale, autore della seconda rete a favore degli irpini: “Si tratta di una vittoria importante, che ci fa respirare. Ci stiamo mettendo l’anima per portare l’Avellino dove merita di stare. Il mister ci ha cambiato tanto a livello mentale. Come spesso ci dice, l’importante è mettere la grinta e il coraggio che, insieme alle qualità, porteranno a buone prestazioni. Sono contento per il gol che ha contribuito alla conquista dei tre punti e lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza. Riguardo le porte chiuse nella gara contro la Fidelis Andria, speriamo vada bene il ricorso presentato dalla società. Il pubblico ci da una spinta in più”.