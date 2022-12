Turris - Avellino 1-3, Tito: "Mi sono commosso, non ho mai fatto una doppietta" Così il terzino biancoverde dopo la vittoria nel derby sul campo del "Liguori"

L’Avellino espugna il “Liguori” nel derby contro la Turris. I biancoverdi, nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C, hanno conquistato la vittoria chiudendo la gara con il risultato finale di 1-3. Tre punti importanti in ottica classifica: ora gli irpini sono dodicesimi con 20 punti in cascina, frutto di cinque vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte. Nel post-gara, parola a Tito, autore della doppietta che ha determinato il risultato: “Non ho mai realizzato una doppietta in carriera e questa le dedico a mia figlia che domani compie un anno. Metto al primo posto il risultato con la squadra dato che era l’obiettivo principale. Mi sono commosso, non ho mai provato la gioia di segnare due gol in una sola gara. Per un momento mi sono passati davanti agli occhi tutti i momenti brutti che ho vissuto quest’estate. Sono contento anche per aver regalato una gioia ai tifosi. C’è gente che fa sacrifici per seguirci ed è un dispiacere quando non riusciamo a renderli soddisfatti. Domenica c’è la Fidelis Andria che, con l’arrivo di Doudou in panchina, sta conquistando risultati positivi. Dovremo scendere in campo come abbiamo fatto oggi”.