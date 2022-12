Avellino: ansia per Garetto, infortunio alla ripresa (VIDEO) Le ultime dal "Partenio-Lombardi" nel primo allenamento verso la sfida con la Fidelis Andria

Ripresa della preparazione per l'Avellino e nel corso della prima seduta si è fermato Marco Garetto. Il centrocampista, titolare mercoledì scorso con la Juve Stabia e impiegato nel finale contro la Turris, ha sostenuto solo i primi minuti della parte tecnico-tattica per una contusione al ginocchio sinistro: subito l'ingresso dello staff medico e, claudicante, Garetto ha lasciato il manto erboso in sintetico per raggiungere la panchina. Al ginocchio stato applicato immediatamente il ghiaccio e nelle prossime ore il piemontese si sottoporrà, ovviamente, agli esami strumentali: evidente l'ansia e la preoccupazione vissuta dal classe 2001.

Le ultime dal "Partenio-Lombardi"

Prosegue il lavoro differenziato per Claudiu Micovschi e Manuel Ricciardi, mentre Antonio Di Gaudio era presente sul terreno di gioco in compagnia di Andrea Sbraga, ma non era in gruppo per la parte tecnico-tattica dell'allenamento. Assenti, invece, Pasquale Pane, Fabio Tito e Jacopo Dall'Oglio.