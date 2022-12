Avellino: riecco Di Gaudio, con Rastelli solo per 16 minuti in campo La settimana di allenamenti che porta alla sfida con l'Andria si è aperta con il siciliano in gruppo

"Antonio Di Gaudio è ritornato ad allenarsi in gruppo": così l'Avellino ha annunciato il rientro del siciliano dopo diverse settimane di lavoro ai box per smaltire l'infortunio al torace, rimediato nella rifinitura verso la sfida con il Catanzaro, giocata il 30 ottobre scorso. Il siciliano ha saltato 7 gare di campionato e 2 di Coppa Italia di Serie C: nella gestione tecnica di Massimo Rastelli è sceso in campo una sola volta, nel nuovo esordio dell'allenatore sulla panchina dei lupi, per 16 minuti nel finale della gara di Francavilla Fontana.

Da lì l'infortunio verso il match con i calabresi e il lungo stop: nella giornata di ieri Antonio Di Gaudio non ha effettuato la parte tecnico-tattica con i compagni di squadra, ma ha ritrovato il terreno di gioco e appare pronto allo sprint per tornare davvero a disposizione dello staff tecnico.

Il giudice sportivo dopo il 17° turno

Con l'ammonizione rimediata nel match di Torre del Greco, il quarto giallo in campionato, Antonio Matera entra nella lista dei calciatori in diffida. Alla prossima ammonizione il centrocampista pugliese sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo. Sale, invece, a 3 il numero di gialli per Fabio Tito.

Inoltre, ammenda di duemila euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti (gradinata), integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: A) nell'avere fatto esplodere, cinque petardi di forte intensità rispettivamente al 2°, 8° e 28° minuto del primo tempo ed al 12° e 20° minuto del secondo tempo; B) nell’avere danneggiato circa quaranta seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi e considerato il numero di seggiolini danneggiato (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).