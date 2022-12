Avellino - Fidelis Andria: confermate le porte chiuse. Ecco l'arbitro Respinto il ricorso del club irpino. La designazione per il match del "Partenio-Lombardi"

Avellino - Fidelis Andria, gara valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà giocata a porte chiuse. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso formulato dal club biancoverde con l'avvocato Eduardo Chiacchio avverso la sanzione con ammenda disposta dal giudice sportivo della Lega Pro in relazione a Foggia-Avellino.

La sfida sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze, che fin qui in stagione ha arbitrato 9 gare (3 del girone C, 2 del girone B, una del girone A, una della Coppa Italia di Serie C e 2 in Primavera 2).

Turrini ha diretto Avellino - Anagni, match della Serie D 2018/2019 (finale di 1-1): è l'unico precedente. Sono 2, invece, le gare con la Fidelis in quarta serie: un pari (Gragnano - Andria 1-1 della stagione 2018/2019) e una sconfitta (Bitonto - Andria 4-0 dell'annata 2019/2020).

Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti, Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena e Fabio Catani della sezione di Fermo, con Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano quarto ufficiale.