Avellino-Andria a porte chiuse, Festa: "Saremo allo stadio per tifare" Il sindaco: "Le sentenze non vanno commentate, sarò sui sedili del Partenio-Lombardi"

A margine dell'evento in Piazza della Libertà per la presentazione del programma natalizio in città, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha risposto così sulla conferma delle porte chiuse allo stadio "Partenio-Lombardi" da parte della Corte Sportiva d'Appello dopo la prima decisione del giudice sportivo della Lega Pro per la gara Avellino - Fidelis Andria, in programma domenica: "Come spesso dico, le sentenze vanno rispettate - ha spiegato il primo cittadino - non vanno commentate, anche quelle di carattere calcistico. È stata assunta questa decisione. Noi sederemo sui sedili del "Partenio-Lombardi", in solitaria, senza pubblico a tifare Avellino".