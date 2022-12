Serie C: cambia l'orario di Monterosi-Avellino, quando si gioca Novità per i biancoverdi nella diciottesima giornata di campionato

Monterosi Tuscia - Avellino, gara della diciannovesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà domenica 18 con calcio d'inizio alle 12.30 allo stadio "Enrico RocchI" di Viterbo. Ben cinque gare del raggruppamento meridionale sono state anticipate all'ora del pranzo domenicale. Nel frattempo, la Lega Pro ha ufficializzato, anche tramite comunicato, la disputa con porte chiuse delle sfide Avellino - Fidelis Andria e Foggia - Catanzaro, valide per il diciottesimo turno del girone C.

I comunicati della Lega Pro con le gare a porte chiuse

18a giornata di andata

Gara Avellino - Fidelis Andria dell'11 dicembre 2022 (Gir. “C”)

"La Lega, in relazione alla delibera del Giudice Sportivo di cui ai Com. Uff. n.97/DIV del 28.11.2022 e n.99/DIV del 30.11.2022 con la quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale di cui al Dispositivo n. 080/CSA/2022-2023 del 06.12.2022, ha disposto che la gara in oggetto domenica 11 dicembre 2022, Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, con inizio alle ore 17.30, verrà disputata a porte chiuse".

18a giornata di andata

Gara Foggia - Catanzaro del 12 dicembre 2022 (Gir. “C”)

"La Lega, in relazione alla delibera del Giudice Sportivo di cui ai Com. Uff. n.97/DIV del 28.11.2022 e n.99/DIV del 30.11.2022 con la quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, ha disposto che la gara in oggetto lunedì 12 dicembre 2022, Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, con inizio alle ore 20.30, verrà disputata a porte chiuse".