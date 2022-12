Avellino, Tito: "Vogliamo un posto tra le prime 10 prima di Natale" L'esterno difensivo biancoverde: "Un'insidia in più giocare senza pubblico, ma vogliamo la vittoria"

Iniziativa con i tifosi nel giorno dell'Immacolata in casa Avellino. Appuntamento allo store con 5 calciatori, Fabio Tito, Marcello Trotta, Pasquale Pane, Simone Auriletto e Lorenzo Moretti, accompagnati dal tecnico, Massimo Rastelli. Tito pone l'obiettivo dell'ingresso in zona playoff prima della pausa natalizia. L'esterno è stato protagonista con una doppietta nella vittoria a Torre del Greco, ma guarda solo al prossimo match. "Vogliamo regalare un'ulteriore gioia ai tifosi. - ha spiegato l'esterno difensivo biancoverde - Come avevo detto dopo la gara con il Taranto dobbiamo entrare nei primi dieci posti prima di Natale. Domenica ci aspetta una partita difficile con la Fidelis Andria, una squadra che ha trovato qualche risultato positivo con l'arrivo di Doudou. Siamo consapevoli che sarà una gara difficile come tutte quelle abbiamo affrontato e affronteremo nel girone".

L'esterno difensivo: "Con la Fidelis per regalare un'altra gioia ai tifosi"

Altra gara senza pubblico dopo quella già vissuta con Giugliano e persa dai biancoverdi, ma con la Fidelis l'Avellino vuole certificare il cambio di passo. "Non ci sono partite facili in questo girone, così equilibrato al netto del valore delle prime tre. - ha aggiunto Tito - Ogni gara presenta insidie, a maggior ragione con l'assenza del pubblico e sappiamo quanto vale averli con noi sugli spalti. Sono importanti. Con il Giugliano c'è stato un passo falso, sappiamo che non possiamo sbagliare nelle ultime tre gare prima della sosta e cercheremo di firmare il massimo per prenderci una posizione importante prima della pausa".