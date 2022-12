Avellino, D'Agostino: "Dispiace per le porte chiuse. Per gli abbonati..." Il dirigente biancoverde si è espresso così nel corso dell'iniziativa con i tifosi

"I 7 punti nelle ultime 3 partite sicuramente ci aiutano a far ritrovare l'entusiasmo, che alla fine non si è mai perso nella nostra tifoseria". Così Giovanni D'Agostino ha commentato la fase biancoverde. L'Avellino è reduce dalle vittorie contro il Taranto e la Turris intervallate dal pari a reti bianche con la Juve Stabia: "Fanno parte del gioco anche i momenti che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo quando c'è amore incondizionato. - ha spiegato l'amministratore IDC - È normale che ci sia amarezza quando le cose non vanno bene. L'ultima fase ricrea entusiasmo, ma occhio a ciò che occorre per il prossimo futuro, ovvero continuare a lavorare. Vivremo il prossimo match senza i tifosi e con la mente si torna al periodo covid. Saremo lì in silenzio, ma sono fiducioso che i calciatori troveranno le giuste motivazioni".

Il dirigente: "Ci sarà un'ulteriore iniziativa per i titolari della tessera stagionale"

Sulla conferma delle porte chiuse per Avellino - Fidelis Andria, D'Agostino si è espresso così: "Dovrei rispondere con un comment. Abbiamo fatto di tutto, anche con l'avvocato Chiacchio, c'abbiamo provato con il ricorso che sapevamo avesse poche speranze. - ha aggiunto - Non sono nessuno per oppormi a questa cosa, che va accettata. Dovremo essere bravi nel futuro prossimo a evitare queste situazioni. Ci ritroveremo a giocare a porte chiuse e stiamo pensando per gli abbonati un voucher o comunque qualcosa che possa essere legato al periodo natalizio. Stiamo valutando con l'ufficio marketing per un pensiero a chi non potrà essere allo stadio".