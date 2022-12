Avellino, Moretti: "Ora siamo un vero gruppo. Sul futuro..." Il difensore: "Rastelli mi ha dato fiducia e voglio ripagarlo in campo in ogni gara"

"Viviamo una fase di fiducia con i risultati che stanno arrivando. Come detto più volte, il mister (Rastelli, ndr) è riuscito a compattare l'ambiente e la squadra. Siamo molto più gruppo e quello che vediamo oggi è questo: siamo uniti". Così Lorenzo Moretti ha presentato il momento in casa Avellino verso la sfida con la Fidelis Andria.

Lupi senza i tifosi sugli spalti del "Partenio-Lombardi"

"L'assenza del pubblico ci toglie un valore aggiunto. Per noi è molto importante il sostegno dei tifosi, però domenica dovremo dare più del cento per cento per ottenere i 3 punti e ripagare la fiducia dei tifosi, anche se non saranno presenti allo stadio".

"Rastelli mi lascia migliorare, voglio ripagare la fiducia"

"Non è il momento di fare bilanci. Penso ad allenarmi, a migliorarmi con gli allenamenti e in partita e poi a fine anno vedremo. . ha aggiunto Moretti - La squadra viene prima di tutto. Sento la responsabilità, ma sono tranquillo. Il mister mi dà fiducia, mi lascia migliorare, sbagliare e sono molto contento che abbia puntato su di me. Spero di ripagare sempre la sua fiducia".

Testa solo al presente e all'Avellino

"Con il mio procuratore (Alessandro D'Amico, ndr) ho fatto la scelta di venire ad Avellino perché sapevamo che era una piazza molto importante, ambiziosa, con grande storia e oggi sono ancora più convinto della decisione che ho preso. E penso ad allenarmi e a dare il massimo per questa maglia. Spero di togliermi grandi soddisfazioni".