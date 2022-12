Avellino - Fidelis Andria: Rastelli perde un attaccante, le ultime Domani (ore 17.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" per i lupi contro i pugliesi

Tommaso Ceccarelli non è stato inserito nella lista dei convocati diramata da Massimo Rastelli per la sfida Avellino - Fidelis Andria, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C (girone C): affaticamento per l'attaccante e lo staff tecnico biancoverde ha preferito non convocarlo.

Ancora out Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi, ancora limitati al programma di recupero prima dell'effettivo rientro, ma anche Jacopo Dall'Oglio: Rastelli ha aperto al recupero del centrocampista per l'avvio della prossima settimana.

I convocati per la gara del "Partenio-LombardI" (domani ore 17.30)

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 15 Aya, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 42 Moretti

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 14 Di Gaudio, 26 Guadagni, 29 Trotta