Avellino-Fidelis Andria, le probabili formazioni Rastelli orientato a confermare l'undici iniziale di Torre del Greco

Nel silenzio del "Partenio-Lombardi" a porte chiuse, per la seconda volta in stagione, l'Avellino di Massimo Rastelli chiede strada alla Fidelis Andria per trovare continuità e quel passo playoff, necessario per raddrizzare la stagione.Fischio d'inizio alle 17.30. Ecco le probabili formazioni.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Auriletto, Moretti, Tito; Maisto, Matera, Casarini; Russo; Trotta, Gambale. A disp.: Marcone, Aya, Illanes, Zanandrea, Franco, Garetto, Di Gaudio, Guadagni, Kanoute, Murano. All.: Rastelli.



FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Savini; Hadziosmanovic, Delvino, Dalmazzi, Mariani; Djibril, Arrigoni, Candellori; Mercurio; Bolsius, Sipos. A disp.: Zamarion, Ciotti, Fabriani, Graziano, Milillo, Alba, Paolini, Zenelaj, Orfei, Pavone, Persichini, Tulli. All.: Doudou.