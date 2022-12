Avellino, Rastelli: "Settimana difficile, complimenti ai ragazzi" Le parole del tecnico degli irpini dopo la vittoria contro la Fidelis Andria (1-0)

Quarto risultato utile consecutivo per l'Avellino. I biancoverdi vincono di misura al "Partenio-Lombardi" contro la Fidelis Andria. A determinare il risultato, un colpo di testa di Gambale nel primo tempo. Al termine del match, ha parlato ai microfoni l'allenatore degli irpini Massimo Rastelli:

“La prima mezz’ora non è stata semplice dati gli errori tecnici. In seguito, abbiamo preso la partita in mano ed è arrivato il gol. Nel secondo tempo potevamo chiuderla prima. Nonostante tutto, io, il presidente e l'amministratore unico ci siamo congratulati con la squadra. Questa è stata la settimana più difficile che ho vissuto da quando faccio l’allenatore, dato che ogni giorno perdevamo giocatori. Casarini, Garetto e Russo hanno preso la febbre, altri invece avevano altri problemi. Poi, senza pubblico, è sempre più complicato. Bravi tutti, chiunque è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto e per me questa è una soddisfazione. Terzo cleansheet? Metà dei gol che sono arrivati da quando ci sono io sono arrivati su palle inattive. Questo dimostra la solidità della difesa come di tutta la squadra”.