Avellino - Fidelis Andria 1-0, Gambale: "Questa vittoria è per i tifosi" Le parole del match winner contro la formazione allenata da Doudou

“Sono contento per il risultato raggiunto dalla squadra”. Così parla Diego Gambale, autore della rete decisiva, nel post-gara dopo la vittoria dell’Avellino contro la Fidelis Andria.

“Sono felice anche per il mio gol, sono grato ai miei compagni che mi mettono in condizione di poterlo fare. - ha proseguito - Personalmente, la cosa più importante è crescere giorno dopo giorno. I gol fanno piacere a me come a tutti e io ce la metto sempre tutta per aumentare il mio bottino. Questi tre punti ci fanno passare un’altra settimana tranquilla in vista della gara contro il Monterosi. Il fischio d’inizio sarà alle 12:30 e sicuramente useremo tutte le tattiche per arrivare nel migliore dei modi. Infine, questa vittoria è dedicata anche ai tifosi che non sono potuti venire allo stadio”.