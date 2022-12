Avellino - Fidelis Andria 1-0, Doudou mastica amaro: "Risultato bugiardo" Secondo ko consecutivo per la formazione pugliese

L’Avellino vince di misura contro la Fidelis Andria. La gara, valida per la diciottesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 1-0. Al “Partenio-Lombardi” è stata determinante la rete di Diego Gambale. Per i pugliesi, dunque, si tratta del secondo ko consecutivo, dopo quello subito contro la Juve Stabia. Nel post-gara, a parlare è stato l’allenatore Doudou:

“Oggi abbiamo giocato una buona gara facendo la nostra partita. Secondo me questo è un risultato bugiardo dato che almeno un pareggio poteva starci. In alcune partite che abbiamo giocato, non meritavamo di perdere. Faccio i miei complimenti all’Avellino, squadra costruita per vincere o comunque per fare un campionato da vertice. Noi, ora, dobbiamo dimenticare questa sconfitta e prepararci al meglio per la gara casalinga di domenica contro il Latina. Questo campionato, oltre il Catanzaro, ci dimostra che si può vincere o perdere con chiunque. Sarà un girone di ritorno molto combattuto”.