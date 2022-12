Avellino - Fidelis Andria 1-0, Moretti: "Cresce il feeling con Auriletto" Così il difensore degli irpini dopo la vittoria maturata al "Partenio-Lombardi"

Seconda vittoria consecutiva per l’Avellino. La formazione allenata da Massimo Rastelli, dopo la vittoria conquistata contro la Turris, vince anche contro la Fidelis Andria. In un vuoto “Partenio-Lombardi”, la gara è terminata con il finale di 1-0 per effetto della rete di Gambale. Ora, testa alla trasferta di domenica contro il Monterosi: fischio d’inizio alle 12:30. Dopo la vittoria contro la squadra di Doudou, ha parlato ai microfoni Lorenzo Moretti:

“Si tratta di una vittoria molto importante. Inoltre, è la terza gara in cui la nostra porta resta inviolata. Siamo molto contenti e dobbiamo continuare così. Oggi potevamo chiudere prima la partita, ma alla fine siamo stati bravi a compattarci. Personalmente, con Auriletto mi trovo molto bene. Voglio ringraziare il mister che, dopo la prestazione contro la Turris di cui non ero soddisfatto, mi ha parlato e aiutato. Mi ha fatto crescere tanto”.