Avellino-Fidelis Andria 1-0, tabellino e voti dei lupi Gambale il migliore, Trotta spreca troppo

IL TABELLINO

MARCATORI: 36' pt Gambale (A).

AVELLINO (4-3-3): Pane 6,5; Rizzo 6, Auriletto 6,5, Moretti 6, Tito 6,5 (34' st Zanandrea sv ); Maisto 6,5 (45' st Casarini sv), Matera 6, Franco 6,5; Trotta 5,5 (39' st Illanes), Gambale 7, Murano 6 (45' st Kanoute sv). A disp.: Marcone, Antignani, Aya, Di Gaudio, Guadagni, Russo. All.: Rastelli 6.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Savini; Ciotti, Delvino, Dalmazzi, Fabriani; Djibril, Arrigoni (29' st Mercurio), Candellori; Pavone (22' st Orfei), Persichini, Bolsius (18' st Tulli). A disp.: Zamarion, Tortorelli, Graziano, Hadziosmanovic, Mariani, Milillo, Alba, Paolini, Zenelaj, Sipos. All.: Doudou.

ARBITRO: Sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze.

ASSISTENTI: Sig.ri Costin Del Santu Spataru della sezione di Siena, Fabio Catani della sezione di Fermo, Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

AMMONITI: 41' pt Delvino, 24' st Matera, 26' st Auriletto e 46' st Franco per gioco scorretto, 46' st Dalmazzi per comportamento non regolamentare.