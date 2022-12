L'US Avellino compie 110 anni. Zona playoff, ora la stabilità Si è aperta la settimana che porterà i lupi alla sfida di Viterbo con il Monterosi Tuscia

L'Unione Sportiva Avellino festeggia 110 anni: il club fu fondato il 12 dicembre 1912 e la società biancoverde rimarca l'anniversario con una nota ufficiale: "Il 12 dicembre del 1912 dieci volenterosi, amanti dello sport, si riunirono per costituire una società, con lo scopo di svolgere qualsiasi attività sportiva in particolare il calcio", si legge nel comunicato dell'US Avellino per celebrare il compleanno. "Nella notte, Alfonso Di Marzo Capozzi, primo presidente dell’Us Avellino, diede inizio ad una storia sportiva che, da quel giorno e per 110 anni, tra gioie e dolori, ha fatto innamorare, sorridere e piangere migliaia di persone. Buon compleanno amore".

Dieci in gara nelle ultime quattro sfide per i biancoverdi

L'Avellino ha certificato gli step di crescita battendo la Fidelis Andria in un "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Dieci punti in quattro gare: finalmente i biancoverdi hanno firmato un percorso utile per fugare i dubbi playout e agganciare il treno playoff molto lungo in virtù di una classifica corta. Il quarto posto è distante 6 punti, ma può iniziare un obiettivo concreto della squadra irpina, che da domani metterà il Monterosi Tuscia nel mirino. Domenica (ore 12.30) sarà sfida contro i laziali al "Rocchi" di Viterbo per chiudere il girone d'andata e per il penultimo atto del 2022, che terminerà in chiave biancoverde con il match casalingo contro il Pescara al "Partenio-Lombardi".