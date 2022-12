Avellino-Pescara, cambia l'orario del match: ecco quando si gioca Sfida valida per la prima giornata di ritorno

Dopo Monterosi-Avellino che si gioca domenica 18 dicembre alle 12.30, cambia anche l'orario del match contro il Pescara. La sfida con gli abruzzesi, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma venerdì 23 dicembre 2022 allo Stadio "Partenio-Lombardi", si disputerà alle 17:30 anzichè alle ore 20:30, come inizialmente previsto dalla Lega Pro.