Ripresa per l'Avellino, ma Rastelli non può contare su 6 pedine: le ultime Domenica (ore 12.30) la sfida contro il Monterosi Tuscia al "Rocchi" di Viterbo

L'aveva sottolineato Massimo Rastelli nel post-gara di Avellino - Fidelis Andria. La settimana terminata con la vittoria sui pugliesi era stata definita dal tecnico come la settimana più difficile nella sua carriera da allenatore perché si è ritrovato a perdere un calciatore al giorno negli allenamenti, ma il percorso verso la sfida di domenica (ore 12.30) contro il Monterosi Tuscia si apre con ben 6 calciatori ai box. La febbre blocca Marco Garetto, Andrea Sbraga, Antonio Di Gaudio e Raffaele Russo.

Anche il match-winner dell'ultima sfida ai box

Diego Gambale non ha sviluppato la seduta con i compagni a causa di un affaticamento muscolare, che sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff tecnico. Anche Tommaso Ceccarelli non ha preso parte all'allenamento e resta out come già accaduto alla vigilia di Avellino - Fidelis Andria. Il solo Fabio Tito non si è allenato, ma per semplice gestione e tornerà sicuramente in gruppo nelle prossime ore. Rastelli non potrà contare sicuramente su Antonio Matera, squalificato per un turno dal giudice sportivo in virtù del quinto giallo rimediato nel match di domenica.