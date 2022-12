Monterosi-Avellino: una squalifica tra i lupi, ecco chi non ci sarà a Viterbo Serie C, designato l'arbitro del match del "Rocchi": due i precedenti con i biancoverdi

Antonio Matera salterà Monterosi Tuscia - Avellino, in programma domenica (ore 12.30) al "Rocchi" di Viterbo. Il centrocampista, che era nell'elenco dei calciatori con diffida, ha rimediato la quinta ammonizione in campionato nel match contro la Fidelis Andria, e scatta la squalifica per un turno. Massimo Rastelli non potrà contare sul mediano, protagonista nel percorso di crescita della squadra biancoverde. Simone Auriletto entra, invece, nella lista dei calciatori in diffida per il giallo, il quarto in stagione, ricevuto domenica.

Frascaro arbitrerà il prossimo match dei lupi

Monterosi Tuscia - Avellino sarà diretta da Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia, e con Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo quarto ufficiale. Frascaro ha già diretto due gare dei lupi nella stagione di Serie D 2018/2019 (Flaminia-Avellino 3-0 e Avellino-Ostiamare Lido 1-0).