US Avellino, tre iniziative per il Natale coi tifosi: i dettagli Prima il Monterosi Tuscia, poi il Pescara per aprire il girone di ritorno e chiudere il 2022

A partire da domani saranno attive tre iniziative lanciate dall'US Avellino: la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, l'extra sconto presso lo store ufficiale per tutti i possessori di fidelity card e la fidelity Card stagione 2023/2024 in regalo a tutti gli abbonati dell’attuale stagione sportiva.

Abbonamenti - Dalle ore 15 di domani (mercoledì 15, ndr) sarà possibile acquistare l’abbonamento valido per le 10 gare casalinghe del girone di ritorno al botteghino dello stadio "Partenio-Lombardi" (domani dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 13, da lunedì 19 a giovedì 22 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e venerdì 23 (giorno della gara con il Pescara) dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio) e sul circuito TicketOne (punti vendita e online).

Prezzi abbonamenti

Curva Sud

Intero € 70 Ridotto € 60, Under 12 € 45

Tribuna Terminio

Intero € 90, Ridotto € 80, Under 12 € 60

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 145, Ridotto € 120, Under 12 € 90

"I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I ridotti sono riservati agli Over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli Under 18 (nati dall’ 1/1/2004) e alle Donne. Per chi non fosse già in possesso della fidelity card “Finché Vivrò” la sottoscrizione di quest’ultima è necessaria per poter procedere all’acquisto dell’abbonamento in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico. Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere la fidelity card al costo di € 10,00 la quale, oltre a fornire sconti e servizi, è obbligatoria anche per seguire la squadra nelle trasferte cosiddette “a rischio. Per tutti gli abbonati dell’attuale stagione sportiva (sia quelli che hanno dato fiducia al club in estate che quelli che sottoscriveranno le tessere valide per il girone di ritorno) il club regalerà le fidelity card anche per la prossima stagione sportiva".