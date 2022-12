Nuovo format del campionato di Serie C: è la vigilia dell'assemblea di Lega Pro Appuntamento a Fiumicino: ecco cosa si prefigura per la terza serie nazionale

Domani, presso l'Hotel Hilton Airport di Fiumicino ed esclusivamente in presenza, si terrà l'assemblea straordinaria di Lega Pro, inizialmente fissata il 5 dicembre scorso e poi slittata al giorno 15. All'ordine del giorno, nella parte straordinaria, è prevista l'illustrazione della proposta della nuova formula del campionato di Serie C, comprensiva delle modifiche predisposte successivamente all’assemblea del 28 ottobre scorso con la discussione e le "determinazioni/delibere consequenziali", come spiegato dalla Lega Pro tramite comunicato, ma anche la proposta di riforma dei campionati. Attesa, quindi, per le decisioni che saranno prese nell'appuntamento capitolino della terza serie nazionale con lo sguardo rivolto non solo alla C, ma anche alle altre categorie.

Clicca qui per i dettagli della proposta formulata dalla Lega Pro per la Serie C