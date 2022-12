Avellino, primi recuperi per Rastelli nell'emergenza: le ultime Domenica (ore 12.30) la gara contro il Monterosi Tuscia al "Partenio-Lombardi"

Cambio di programma rispetto a quanto immaginato nelle scorse ore, unica seduta per l'Avellino al "Partenio-Lombardi": sessione prolungata in mattinata per i lupi che si sono divisi tra palestra e campo con lavoro atletico e partitella a tema. Primi recuperi per Massimo Rastelli nell'emergenza registrata all'avvio della preparazione verso la sfida con il Monterosi Tuscia.

Le ultime dall'infermeria

Agostino Rizzo e Fabio Tito sono rientrati in gruppo. Raffaele Russo e Antonio Di Gaudio hanno smaltito la febbre, ma si sono allenati a parte precauzionalmente. Marco Garetto e Andrea Sbraga non hanno preso parte, invece, alla seduta sempre a causa dell'influenza. Tommaso Ceccarelli e Diego Gambale hanno svolto solo lavoro specifico-differenziato. Simone Auriletto resta ai box, ma per normale gestione dei carichi di lavoro ed è atteso al rientro nelle prossime ore.