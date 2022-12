Avellino, l'attesa dei recuperi. Un club campano cambia stadio È il giorno dell'assemblea di Lega Pro con il voto sul nuovo format proposto per il torneo

Alcuni recuperi, ma è ancora emergenza in casa Avellino e lo staff tecnico spera di ottenere dalla seduta pomeridiana, che si terrà a porte chiuse, indicazioni confortanti dall'infermeria. Ieri ci sono stati i rientri in gruppo per Agostino Rizzo e Fabio Tito, ma con Raffaele Russo e Antonio Di Gaudio che hanno smaltito i postumi influenzali, ma che per precauzione si sono allenati a parte. È attesa per Marco Garetto e Andrea Sbraga, bloccati dalla febbre anche ieri con il lavoro differenziato per Tommaso Ceccarelli e Diego Gambale. Simone Auriletto appare, invece, destinato al recupero dopo la gestione nei primi due giorni di lavoro verso la sfida con il Monterosi Tuscia.

La Gelbison si trasferisce: dal "Torre" di Pagani al "Guariglia" di Agropoli

In casa Gelbison c'è l'annuncio del trasferimento al “Guariglia” di Agropoli, sede del prossimo match casalingo della squadra di Vallo della Lucania, che affronterà il Monopoli sabato alle 14.30. Il ritorno nel Cilento è stato sottolineato con soddisfazione dalla dirigenza della Gelbison.

Nuovo format: attesa per il voto dell'assemblea di Lega Pro

Nel frattempo, è il giorno dell'assemblea della Lega Pro a Fiumicino con la proposta della riforma del format del campionato di terza serie nazionale all'ordine del giorno e al voto dei partecipanti. Grande attesa per una ridefinizione del torneo, oggi sviluppato su 3 gironi da 20 squadre con regular season, playoff e playout.