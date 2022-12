Riforma Serie C: l'esito del voto sul format. Ghirelli: "Ne prendo atto" Il presidente della Lega Pro: "Senza se e senza ma..."

Non passa la modifica del format del campionato di Serie C, argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei club di Lega Pro, tenuta a Fiumicino e chiusa nel primo pomeriggio. La proposta del cambio di formula per il torneo di terza serie nazionale non è stata approvata con 34 voti favorevoli, 24 contrari e una scheda nulla.

Il presidente di Lega Pro: "Nessun commento"

“Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. - ha affermato il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli - Nessun commento da parte mia, solo la presa d’atto come è doveroso nel gioco democratico”.

Approvate all'unanimità altre proposte

Durante l’assemblea straordinaria le società hanno, però, discusso ed approvato all’unanimità altre proposte presentate, relative alla riforma dei campionati, al progetto sviluppo dei settori giovanili e il progetto sulle seconde squadre.