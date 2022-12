"Monterosi partita insidiosa, dobbiamo essere più forti dell'influenza" Massimo Rastelli presenta la trasferta in terra laziale

In vista del match tra Monterosi Tuscia ed Avellino, previsto per domenica 18 Dicembre 2022 alle ore 12.30, valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Settimana particolarmente difficile

Sulla settimana”: “Al peggio non c’è mai fine, è stata addirittura più difficile della precedente. Detto questo sicuramente riusciremo a mettere in campo undici calciatori, altri andranno in panchina e tutti daranno il massimo. Stiamo monitorando delle situazioni che eran “critiche” e dopo la rifinitura renderemo noti i convocati e quindi si conosceranno anche i ragazzi che purtroppo rimarranno a casa”.

La scomparsa di Mihajlovic

Sulla scomparsa di Sinisa Mihajlovic: “Naturalmente mi associo alle condoglianze alla famiglia. Per il calcio è una grandissima perdita, ha incantato come calciatore ed ha impresso una sua orma come allenatore. Ha lottato come un leone fino alla fine per cercare di debellare la malattia e non ce l’ha fatta. Sicuramente perdiamo un grande personaggio”.

L'avversario

Sulle partita di Monterosi : “Sarà una gara insidiosa contro una squadra molto fisica che fa dell’aggressività e dell’intensità due armi importanti ed ha comunque delle qualità individuali in alcuni giocatori giusti per la categoria. È una gara da affrontare nel miglior modo possibile sotto l’aspetto mentale”.