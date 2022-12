Monterosi-Avellino, i convocatI di Rastelli: sono 8 gli indisponibili Il tecnico costretto a pescare anche dalla Primavera

In vista del match tra Monterosi Tuscia ed Avellino, previsto per la diciannovesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 33 Antignani;

Difensori: 3 Tito, 6 Scognamiglio, 15 Aya, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 35 Solaro, 42 Moretti;

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 30 Tarcinale;

Attaccanti: 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 14 Di Gaudio, 29 Trotta.

Report

Tommaso Ceccarelli sta continuando il programma specifico/differenziato per i problemi avuti nei giorni scorsi.

Giuseppe Guadagni, Julian Illanes, Mamadou Kanoute, Richard Marcone, Claudiu Micovschi, Agostino Rizzo e Gianmaria Zanandrea non sono stati convocati per aver accusato sintomi influenzali.