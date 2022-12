Monterosi-Avellino, le probabili formazioni Auriletto recupera e dovrebbe partire titolare

In campo alle 12.30 al "Rocchi" di Viterbo Monterosi-Avellino, sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C,

Ecco le probabili formazioni:

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Tartaglia, Mbende; Verde, Lipani, Di Paolantonio, Parlati, Cancellieri; Carlini, Costantino. A disp.: Moretti G., Basile, Borri, D'Antonio, Di Renzo, Giordani, Burgio, Cirone, Gasperi, Tolomello, Di Francesco, Liga, Rossi. All.: Menichini.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Ricciardi, Moretti L., Auriletto, Tito; Dall'Oglio, Franco, Casarini; Russo; Trotta, Murano. A disp.: Pizzella, Aya, Scognamiglio, Solaro, Garetto, Maisto, Tarcinale, Di Gaudio, Gambale. All.: Rastelli.