Monterosi e Avellino non si fanno male: al "Rocchi" uno scialbo 0-0 Partita senza grandi emozioni. Lupi condizionati dalle tante assenze

Al “Rocchi” di Viterbo Monterosi-Avellino. Rastelli, con ben 9 nove indisponibili, schiera in difesa Ricciardi al posto di Rizzo e a centrocampo Dall'Oglio e Casarini rimpiazzano Maisto e lo squalificato Matera. Davanti c'è Murano e non Trotta.

Primo tempo

L'avvio è di marca laziale. Al 5' Parlati si fa ipnotizzare da Pane dopo che Auriletto aveva anticipato provvidenzialmente bomber Costantino. All'11' il pericolo arriva da Piroli ma ancora una volta Pane sventa la minaccia.

L'Avellino vien fuori alla mezz'ora. Prima Russo in diagonale impegna Moretti, poi Casarini con un potente rasoterra sfiora il palo. Prima dell'intervallo i lupi si fanno preferire dopo una ottima partenza dei padroni di casa.

Si va negli spogliatoi sullo 0-0 con un salvataggio in corner di Mbende su spizzata di Auriletto come ultima occasione da annotare.

Secondo tempo

Vivace l'inizio della ripresa. Prima Casarini non sfrutta una grande chance, poi al 52' Pane, in giornata di grazia, dice no alla conclusione di Lipani, poi Tito anticipa Costantino. E' sempre Costantino il pericolo numero 1 per i lupi e al 20' è ancora Tito a frenarlo mentre si involava verso la porta.

La partita scivola via senza grandi sussulti. L'Avellino avverte anche il peso del virus influenzale che in settimana ha colpito mezza squadra. Tuttavia, a cinque dalla fine, una buona occasione capita sui piedi di Gambale ma la conclusione è sbilenca. Nel finale si fa male Auriletto, si rivede in campo Aya.

Finisce così, a reti bianche, un Monterosi-Avellino che certo non andrà negli annali. La sensazione è che gli irpini, in piena emergenza, si siano anche accontentati del punticino.