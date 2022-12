Monterosi, Menichini: "Avellino merita una classifica migliore" L'allenatore biancorosso al termine della gara contro gli irpini: "Risultato giusto"

È andata in archivio la gara tra Monterosi e Avellino. La gara, valida per l’ultima giornata del girone di andata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-0. Buon punto per i padroni di casa dopo il ko subito sul campo del Taranto (1-0): la formazione di Menichini, in attesa dei risultati dagli altri campi, è al quindicesimo posto in classifica con 21 punti, gli stessi del Potenza in zona playout.

Al termine della gara contro gli irpini, ha parlato ai microfoni l’allenatore biancorosso: “Il pareggio è giusto. All’inizio abbiamo avuto due opportunità per andare in vantaggio con Parlati e Costantino. Abbiamo incontrato un Avellino forte che secondo me merita una classifica migliore. Con la rosa che hanno e con il mercato che faranno questa squadra può solo risalire. Noi abbiamo avuto tante assenze, ma nonostante tutto abbiamo giocato la gara che dovevamo”.

“Oggi in panchina c’erano tanti giovani e non dimentichiamo che a noi mancano gli attaccanti. Nonostante tutto, questi ragazzi vanno elogiati perché lo spirito e la voglia di combattere su ogni palla c’è sempre. Devono continuare su questa strada e migliorare nelle finalizzazioni”.