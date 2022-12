Monterosi-Avellino 0-0, Pane: "Contento per la porta ancora imbattuta" L'estremo difensore degli irpini: "Buon punto su un campo in pessime condizioni"

Con la gara contro il Monterosi, si è chiuso ufficialmente il girone d’andata dell’Avellino. La gara, andata in scena sul campo del “Mannucci”, è terminata con il risultato finale di 0-0. I biancoverdi allungano a cinque la striscia di risultati positivi: il bilancio è di due pareggi e tre vittorie, con un solo gol subito.

Al termine della gara contro i biancorossi, ha parlato ai microfoni il portiere degli irpini Pasquale Pane: “Sicuramente è un punto importante su un campo che non era in ottime condizioni. Il Monterosi in casa fa valere le sue doti e le sue qualità; quindi, il risultato è più che positivo. Abbiamo passato la settimana con tanti influenzati e, nonostante questo, ci siamo fatti trovare pronti”.

“Sono contento del secondo clean sheet consecutivo, abbiamo imparato a essere più compatti e a soffrire. Questa è una grande dote e qualità che ci può portare lontano. Tifosi? È come se avessimo giocato in casa, erano tantissimi nonostante l’orario e la lunga trasferta. Non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza. Venerdì ospiteremo il Pescara iniziando il girone di ritorno, vogliamo finire bene l’annata”.