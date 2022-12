Avellino, Franco agli Italian Sport Awards: "Con il Pescara test verità" Riconoscimento per il centrocampista per la passata stagione alla Turris

“Contro il Monterosi potevamo fare qualcosa in più ma adesso la testa è tutta al Pescara per chiudere bene l'anno e perchè no provare a riaprire il discorso terzo posto”. Daniele Franco centrocampista dell'Avellino ieri sera era tra i premiati agli Italian sport Awards, nell'ambito della undicesima edizione del Gran Galà del calcio italiano. Il riconoscimento come migliore centrocampista della passata stagione nel girone c quando per larghi tratti della stagione espresse con la Turris il miglior calcio della terza serie. "Quest'anno ad Avellino non sono mancate le difficoltà ma con mister Rastelli le cose stanno cambiando, il Pescara è avvisato. E' una tappa fondamentale in questo preciso momento della stagione per riguadagnare posizioni in classifica in ottica playoff, attraverso le vittorie cerchiamo il miglior piazzamento possibile. Il mio avvio non è stato esaltante per una serie di fattori ma adesso le cose stanno migliorando, e attraverso le mie qualità, sono sicuro che ne verrò fuori”.