Avellino-Pescara, ecco l'arbitro del match Si gioca venerdì 23 dicembre alle 17.30

Il match Avellino-Pescara, in programma venerdì 23 dicembre 2022 allo Stadio “Partenio-Lombardi" (ore 17:30) e valido per la prima giornatat di ritorno del campionato di Serie C, girone C, sarà diretto dal Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Roberto Allocco della sezione di Bra e Stefano Franco della sezione di Padova. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.