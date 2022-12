Avellino: in 5 ai box. Occhio ai gialli da gestire per il via del 2023 L'influenza limita il gruppo biancoverde verso l'ultimo atto dell'anno solare

È una nuova settimana di difficile gestione per Massimo Rastelli. Il tecnico dell'Avellino si ritrova con ben cinque pedine costrette ai box. "Daniele Franco, Julian Illanes, Mamadou Kanoute, Richard Marcone e Agostino Rizzo sono rimasti a casa poiché influenzati": ha sottolineato il club irpino nella nota in cui presenta quanto sostenuto dal gruppo biancoverde al "Partenio-Lombardi". Rastelli ha ritrovato Gianmaria Zanandrea e Claudiu Micovschi, ma i grattacapi non mancano.

Ammonizioni da monitorare per la gara con la Gelbison

Gestione per l'ultimo match del 2022, ma con lo sguardo rivolto anche alla prima sfida del nuovo anno: sono 3 i lupi nell'elenco dei calciatori in diffida, a Simone Auriletto si sono aggiunti Franco e Fabio Tito, che in caso di ammonizione contro il Pescara nel match di venerdì (ore 17.30) salteranno la gara contro la Gelbison, in programma sabato 7 gennaio con calcio d'inizio alle 17.30 allo stadio "Raffaele Guariglia" di Agropoli, nuova sede dei match casalinghi della squadra di Vallo della Lucania dopo aver salutato il "Marcello Torre" di Pagani. Rastelli ritrova Antonio Matera, che ha scontato a Viterbo, nel match con il Monterosi Tuscia, il turno di squalifica causato dai gialli.