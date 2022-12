Curva Sud Avellino: raccolta giocattoli per il reparto pediatrico Si rinnova l'iniziativa del tifo organizzato biancoverde. Ecco i dettagli

Venerdì, dalle ore 15 fino al calcio d'inizio di Avellino-Pescara, fissato per le 17.30 allo stadio "Partenio-Lombardi", la Curva Sud effettuerà il ritiro dei giocattoli per la raccolta dei doni che si rinnova nell'ambiente irpino alla vigilia del Natale. I regali saranno consegnati ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino.

I dettagli dell'iniziativa

"Aiutare il prossimo è qualcosa che ci contraddistingue da sempre. - si legge nella nota diffusa dalla Curva Sud Avellino - Regalare un sorriso a chi purtroppo sorride troppo poco è qualcosa che ci tocca dentro e ci rende felici nel farlo. Anche quest'anno, come ogni anno, il nostro intento è quello di donare un po' di spensieratezza a quei bambini che invece di festeggiare con i propri cari, trascorreranno le Festività natalizie in un ospedale. Con questo obiettivo chiediamo al popolo avellinese di dare spazio alla bontà e all'umanità che ha sempre messo in atto e lo invitiamo pertanto, nella sfida casalinga con il Pescara, a consegnarci qualche giocattolo per permetterci di realizzare questa splendida iniziativa. Consapevole del buon cuore degli irpini, effettueremo il ritiro nel piazzale antistante la Curva Sud, a partire dalle ore 15 e fino all'inizio della sfida con il Pescara del 23 dicembre. Cogliamo l'occasione per ringraziare in anticipo tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa. Solo chi ha sofferto sa aiutare chi è in difficoltà. Forza Irpinia, scendi in campo con la tua bontà".