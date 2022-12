Avellino, Tito: "Ora siamo una squadra. Vogliamo chiudere al massimo il 2022" "Avellino-Pescara non c'entra nulla con la categoria", le parole del biancoverde a "Focus Serie C"

Fabio Tito è intervenuto in collegamento skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera su OttoChannel (canale 16). L'esterno difensivo dell'Avellino ha presentato l'ultimo match del 2022 per i lupi, la sfida con il Pescara, in programma domani (ore 17.30): "Non siamo arrivati benissimo alla partita di domenica con il Monterosi perché questa influenza ci sta destabilizzando e non poco. - ha spiegato Tito - A distanza di oltre 48 ore dalla partita col Pescara abbiamo perso altri due calciatori. Sicuramente questo non è un alibi, sapevamo l'importanza dei 3 punti di domenica scorsa con il Monterosi, ma dall'arrivo di Rastelli siamo una squadra che non molla mai. Abbiamo capito che per le condizioni del campo e per come eravamo arrivati alla partita non l'abbiamo vinta, ma non l'abbiamo nemmeno persa. Probabilmente in passato l'avremmo persa. Guardiamo al bicchiere mezzo pieno, ma allo stesso tempo c'è rammarico perché sappiamo che per una piazza come Avellino si doveva vincere con il Monterosi".

"Stringere i denti per l'ultimo atto dell'anno solare"

"Sicuramente speriamo di recuperare qualche altra pedina. - ha aggiunto Tito - Casarini e Gambale non si sono allenati e non arriveremo in condizioni ottimali all'ultima sfida del 2022. Ci teniamo, però, a chiudere in bellezza in una gara di cartello. Avellino-Pescara non c'entra nulla con questa categoria, ma ce la metteremo tutta perché le assenze non devono essere un alibi e i 3 punti ci proietterebbero in una posizione importante prima della pausa".