Avellino-Pescara, Rastelli: "Match stimolante. Le assenze? Conta l'identità" Il tecnico biancoverde alla vigilia della gara: "Vogliamo consolidare il percorso costruito"

Massimo Rastelli ha presentato Avellino-Pescara, che apre il ciclo di sfide del girone di ritorno per i biancoverdi e che chiude il 2022. "Si affronteranno due squadre che rappresentano grandi piazze, che avevano obiettivi simili a inizio stagione. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Ora in virtù della classifica è tutto diverso, ma dobbiamo continuare così e lavorare sugli aspetti su cui bisogna migliorare. Sarà un match stimolante per le due squadre. Stiamo crescendo e vogliamo consolidare il percorso costruito".

L'influenza limita le scelte del tecnico

Le difficoltà ci sono ovunque, come l'influenza e gli infortuni. Negli ultimi giorni l'influenza ci sta condizionando molto. - ha aggiunto Rastelli - Abbiamo perso tante pedine, abbiamo recuperato qualcuno, ma non saprei dire chi ritrovo o meno per la gara e tutto ciò fa parte del gioco. Anche recuperandoli non saranno al meglio della condizione, ma l'undici titolare ci sarà e vedremo nelle prossime ore. Chi scenderà in campo sa cosa deve fare: conta l'identità di squadra. A Viterbo è arrivato un pari su un campo da terza categoria. Non abbiamo segnato, ma mi tengo il punto conquistato, anche se si scende in campo per vincere sempre, contro chiunque".