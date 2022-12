Avellino-Pescara: le probabili formazioni, cambio di posizioni in attacco Ultimo atto del 2022, prima sfida del girone di ritorno in Serie C

Alle 17.30 sarà calcio di inizio per la sfida tra l'Avellino e il Pescara. Si chiude il 2022, ma allo stesso tempo si apre il girone di ritorno in Serie C. L'Avellino arriva all'ultimo atto dell'anno solare con diverse incognite legate all'influenza, che ha condizionato la squadra biancoverde, ma il solo Franco resta out, fuori dalla lista dei convocati diramata da Rastelli per il match contro i biancazzurri.

Le scelte di Rastelli

Il tecnico dovrebbe puntare sull'ormai classico 4-3-3 con Pane tra i pali e la linea difensiva composta da Tito, Auriletto, Moretti e Ricciardi. A centrocampo Casarini agirà al centro con Matera e Dall'Oglio ai lati. In attacco Murano dovrebbe occupare il ruolo di prima punta con Russo e Trotta esterni.

Biancazzurri da 4 sconfitte negli ultimi 5 match

Dubbi per il Pescara nel cammino (4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato) e quattro assenze per Colombo, che non può contare su Kraja, Palmiero, Pellacani e Plizzari. Ci sarà Sommariva in porta con l'ex Aloi a centrocampo e in attacco Tupta prima punta con Desogus e Cuppone trequartisti nel 4-3-2-1 degli abruzzesi.