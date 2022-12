Kanoute lancia l'Avellino: 1-0 sul Pescara e tre punti d'oro verso il 2023 Vittoria preziosa nel cammino dei biancoverdi. Pane decisivo nel finale di gara

L'Avellino supera il Pescara con il risultato di 1-0 nella ventesima giornata di Serie C, la prima del girone di ritorno, e nell'ultima gara del 2022. Grazie alla rete di Kanoute all'8' i lupi conquistano tre punti preziosi verso il 2023 per la continuità di risultati (terzo successo nelle ultime cinque gare, quinto risultato utile consecutivo) e per aspetti difensivi (un solo gol subito nelle ultime cinque sfide di campionato).

Primo tempo

Rastelli non può contare su Gambale e Murano influenzati, inserisce Aya nella linea difensiva e Kanoute esterno d'attacco. Il senegalese è subito protagonista all'8': innescato da Aya, è abile su Brosco e Sommariva per firmare l'1-0 Avellino a sigillare l'ottimo approccio alla gara. Il Pescara sfiora subito il pari con Cuppone e Brosco: pericoli per i lupi, ma che volano via. Irpini di nuovo in attacco con una palla inattiva e con la girata di tacco da parte di Ricciardi, che non trova però lo specchio della porta. Alla mezzora Pane va in due tempi per cancellare il tentativo di Desogus. Finale da botta e risposta, ma si conferma l'1-0 Avellino per l'intervallo.

Secondo tempo

Subito due cambi: Kolaj al posto di Cuppone per il Pescara, in casa biancoverde dentro Rizzo per Ricciardi. L'ex Aloi ci prova con il mancino, sfiora il palo. Cresce la squadra abruzzese con un Avellino condizionato dalla settimana difficile a causa dall'influenza. Al 67' Desogus non sfrutta l'occasione, determinata dalla mancata copertura biancoverde: Pane si fa trovare pronto ancora una volta. Tre minuti dopo Gyabuaa non centra la sfera sul servizio di Milani. Per l'Avellino dentro Casarini, Illanes e Zanandrea, fuori Dall'Oglio, Moretti e Trotta con Rastelli che si affida al 3-5-2. Colombo punta su Vergani per il finale al posto di Gyabuaa. Pane è il protagonista dei minuti conclusivi: salva tutto su Tupta a 8 minuti dal termine. Rastelli inserice Garetto al posto di Matera. L'Avellino tiene fino alla fine e protesta per un possibile penalty non fischiato dall'arbitro Emmanuele. I lupi battono il Pescara con il gol di Kanoute.