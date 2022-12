Avellino-Pescara 1-0: tabellino e voti. Pane strepitoso, Kanoute decisivo Crescita costante con Rastelli in panchina per un gruppo che trova il sesto risultato utile di fila

L'Avellino batte il Pescara con la rete di Kanoute, decisivo nel ruolo da punta centrale, e con Pane strepitoso nel difendere il vantaggio, ma è una prova di forza con il gruppo in crescita costante dall'arrivo di Rastelli in panchina.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Avellino-Pescara 1-0

Marcatori: 8' Kanoute (A)

Avellino (4-3-3): Pane 8; Ricciardi 6 (46' Rizzo 6), Moretti 7 (72' Illanes 6), Aya 7, Tito 7; , Maisto 7, Matera 6,5 (83' Garetto sv), Dall'Oglio 6,5 (68' Casarini 6); Trotta 6,5 (72' Zanandrea 6), Kanoute 7,5, Russo 6,5. All. Rastelli 7,5. A disp. Auriletto, Ceccarelli, Di Gaudio, Fusco, Gambale, Marcone, Micovschi, Murano, Pizzella, Scognamiglio.

Pescara (4-3-2-1): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Boben, Milani; Aloi (85' Delle Monache), Mora, Gyabuaa (74' Vergani); Cuppone (46' Kolaj), Desogus; Tupta (85' Lescano). All. Colombo. A disp. Cancellotti, Crecco, D'Aloia, De Marino, Di Carlo, Germinario, Ingrosso, Saccani.