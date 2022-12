Avellino, la prospettiva cambia. Novità per la sfida con la Gelbison Da Picerno la svolta in termini di risultati, costruito anche con due pareggi, garanzia di solidità

Dopo un avvio di stagione che ha modificato l'obiettivo posto in estate, il cammino garantito dal cambio della guida tecnica, con il ritorno di Massimo Rastelli in Irpinia, apre a una nuova prospettiva in casa Avellino. I biancoverdi hanno chiuso il 2022 con il settimo posto, condiviso con altre quattro squadre (il Giugliano, il Picerno, il Latina e il Taranto), all'interno di una classifica che resta corta, ma che porta i lupi a guardare in primis alla zona playoff dopo aver occupato anche una posizione playout con il ko di Picerno.

Dopo Picerno la svolta con 6 risultati utili di fila

Dal punto più difficile nella fase Rastelli, dopo due sconfitte consecutive in campionato, è nata la striscia di 6 risultati utili consecutivi, con 4 vittorie e 2 pareggi, che valgono un Natale con certezze per il gruppo e una proiezione diversa per il 2023. Gli irpini possono pensare con solidità all'obiettivo quarto posto, distante 5 punti e occupato dalla Juve Stabia. Ad oggi appare complicato andare oltre in virtù del ritardo sul Pescara, battuto venerdì al "Partenio-Lombardi", ma lontano 11 lunghezze.

Ad Agropoli in campo sabato 7 alle 14.30

Nel frattempo, c'è già una novità per l'apertura del nuovo anno solare. Gelbison-Avellino, gara della ventunesima giornata del girone C, si giocherà sabato 7 gennaio con calcio d'inizio alle 14.30 e non più alle 17.30 come iniziale programmazione della Lega Pro. Il 2023 dell'Avellino si aprirà al "Guariglia" di Agropoli.